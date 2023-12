Erneut Angriff auf Schiff vor der Küste des Jemens

Der Krieg im Gazastreifen zwischen Israel und der Hamas wirkt sich zunehmend auf die Sicherheit der internationalen Schifffahrt im Roten Meer und um die Südküste des Jemens aus. Dort verlaufen wichtige Routen zwischen Afrika und Asien sowie über den Suez-Kanal am Nordende des Roten Meeres von und nach Europa. Im Roten Meer sei der Tanker "Swan Atlantic" von einem Gebiet aus beschossen worden, das die Houthi-Rebellen im Jemen kontrollieren, hieß aus US-Regierungskreisen.

Mehrere Reedereien, darunter die weltweit größte Container-Reederei MSC, haben reagiert und meiden den Suez-Kanal - was allerdings deutlich längere Wege um die Südspitze Afrikas und damit höhere Kosten bedeutet. Man habe sich zu dem Schritt entschieden, weil die Houthis ihre Angriffe verstärkt hätten, hatte die in der Schweiz ansässige Mediterranean Shipping Compnany (MSC) am Wochenende mitgeteilt. Zuvor hatten die Houthi-Rebellen die MSC "Palatium III" mit einer Drohne im Bab al-Mandab angegriffen. Bereits am Freitag hatte die dänische Groß-Reederei A.P. Moller-Maersk alle ihre Containertransporte durch den Bab al-Mandab gestoppt. Auch die französische Reederei CMA CGM folgte dem Schritt. An den Börsen zogen die Aktien von Reedereien in Erwartung höherer Frachtpreise an.