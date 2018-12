Erneut Abstimmung über Minderheitsregierung mit Löfven

Das schwedische Parlament soll noch einmal über den Sozialdemokraten Stefan Löfven als Ministerpräsidenten abstimmen. Parlamentspräsident Andreas Norlen teilte am Mittwoch mit, die Wahl werde am Freitag erfolgen. Die Sozialdemokraten wollten gemeinsam mit den Grünen eine Minderheitsregierung bilden.

Löfven ist seit 2014 Regierungschef in Schweden. Seit seiner Wahlniederlage am 9. September hat er das Amt nur noch geschäftsführend inne. Seine rot-grüne Koalition bekam nur knapp 33 Prozent der Stimmen. Am 25. September war er bei einer Vertrauensabstimmung im Parlament abgewählt worden.