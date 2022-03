Erneuerbaren-Wärme-Gesetz

BREGENZ Umweltgerechtes Wirtschaften ist ein Schwerpunkt im Arbeitsprogramm der Landesregierung.

Gürtel enger schnallen

Bei allem geforderten Tempo in Sachen Ausbau von Eurneuerbaren kommen wir aber auch um Einsparungen nicht herum, stellt Daniel Zadra klar: „Nicht nur die Frage der Energiegewinnung ist entscheidend, sondern auch jene des Energiesparens. Das fängt bei der Raumwärme an, geht über die Frage des Fortbewegungsmittel bis hin zu Begrünung von Gebäuden und der Umgestaltung des öffentlichen Raumes.“ Will heißen, eine Gesamtentwicklung hin zu einem Ende der Bodenversiegelung, zu „urban forrests“ und „Green Cities“, zu Wind, Wasser, Sonne, Geothermie und Biogas, zu grünen Antriebssystemen und einer generellen Naturkreislaufwirtschaft nach dem C2C-Prinzip. So der Plan - es gibt viel zu tun.