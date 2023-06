Erneuerbaren-Strom übertraf im Mai Österreichs Strombedarf

Erneuerbare Energiequellen haben im Mai mehr Strom produziert, als Österreich benötigte, was zu neuen Rekorden bei den Stromexporten führte - das teilte der Übertragungsnetzbetreiber Austrian Power Grid (APG) am Mittwoch mit. Die Wasserkraft trug mit 4.281 Gigawattstunden (GWh) rund 82 Prozent zur erneuerbaren Produktion bei, während die Windenergie mit 575 GWh um mehr als die Hälfte höher ausfiel als im Vorjahr.

"Durch die gute Produktion aus erneuerbaren Energiequellen konnte in Österreich ein Stromüberschuss produziert werden, der dazu führte, dass Österreich an jedem einzelnen Tag im Mai Strom ins Ausland exportieren konnte", sagte APG-Vorstand Gerhard Christiner laut Mitteilung. "Das ist in den letzten drei Jahren nicht ein einziges Mal vorgekommen."