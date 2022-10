Erneuerbare Energien nutzen

Wer sich unabhängig von Öl oder Gas machen möchte, findet eine breite Palette an Möglichkeiten – von der Heizung bis zum Warmwasser, vom Strom bis zur Mobilität. Ein schneller Überblick über die größten Potenziale.

Wer seine Öl- oder Gasheizung ersetzen möchte, sollte sich ein bisschen Zeit für grundsätzliche Überlegungen nehmen: Welche Anforderungen stelle ich an die neue Heizung? Den Energieträger? Und nicht zuletzt muss auch das Gebäude in die ­Überlegungen mit einbezogen werden: Was passiert mit dem Haus in den nächsten Jahren? Und wird sich der Heizbedarf dadurch ändern? Denn das Gebäude entscheidet, welche ­Alternativen technisch überhaupt sinnvoll sind. Und ein Stück weit auch über die Kosten, die für die neue Heizung anfallen. Die kostenlose Energieberatung von Land und Energieinstitut Vorarlberg hilft produktneutral auf der Suche nach dem besten System.