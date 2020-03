Ernesto Cardenal auf Insel im Nicaraguasee beigesetzt

Der nicaraguanische Dichter und Theologe Ernesto Cardenal ist auf einer Insel im Nicaraguasee bestattet worden. Die Asche des früheren Kulturministers des mittelamerikanischen Landes sei am Freitag auf der Insel Mancarrón im Solentiname-Archipel beigesetzt worden, berichtete die Zeitung "La Prensa".

Die Bestattung war überraschend vorgezogen worden, weil Cardenals Freunde und Verwandten befürchtet hatten, Anhänger der Regierung von Präsident Daniel Ortega könnten die eigentlich für Samstag geplante Feier stören. Bei einer Messe zu Ehren von Cardenal in der Hauptstadt Managua war es zuletzt zu Angriffen von mutmaßlichen Regierungsanhängern auf die Trauergäste gekommen.

Cardenal war am Sonntag im Alter von 95 Jahren gestorben. Der Befreiungstheologe Cardenal war am Sturz des Diktators Anastasio Somoza in Nicaragua beteiligt gewesen. Nach dem Sieg der Revolution 1979 wurde er Kulturminister der sandinistischen Regierung. Später überwarf er sich mit seinen einstigen Kampfgenossen und wurde ein scharfer Kritiker von Präsident Ortega.