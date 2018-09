Ernennung von Trumps Richter-Kandidaten gerät ins Stocken

Der Vorwurf der versuchten Vergewaltigung gegen den Kandidaten von US-Präsident Donald Trump für das mächtige Oberste Gericht bringt den Ernennungsprozess ins Stocken.

Der Justizausschuss des US-Senats will am kommenden Montag die Frau anhören, die Brett Kavanaugh sexuelle Gewalt während seiner Jugendzeit vorwirft. Auch Kavanaugh selbst soll befragt werden. Rückendeckung erhält er von Trump.

“Genügend Transparenz”

Auch Parlamentarier von Trumps Republikanischer Partei sprachen sich am Montag (Ortszeit) dafür aus, die Psychologin und Hochschullehrerin Christine Blasey Ford anzuhören. Ford wirft Kavanaugh vor, er habe vor dreieinhalb Jahrzehnten während einer Teenager-Party versucht, sie zu vergewaltigen. Zunächst hatte Ford die Anschuldigung anonym erhoben, nach mehr als einem Monat äußerte sie sich dann am Sonntag namentlich in der “Washington Post”.