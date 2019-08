Ermittlungen zu BND- und NSA-Spionage in Österreich gestoppt

Die Staatsanwaltschaft Wien hat die Ermittlungen gegen den deutschen Bundesnachrichtendienst (BND) "abgebrochen". Das berichtet der "Standard" in seiner Freitag-Ausgabe unter Berufung auf Behördensprecherin Nina Bussek. Auch die Ermittlungen gegen den US-Geheimdienst NSA seien auf Eis gelegt worden.

Nach Medienberichten, wonach der BND jahrelang Telekommunikation in Österreich ausspioniert habe, hatten im Juni des Vorjahres Bundespräsident Alexander Van der Bellen und der damalige Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) "volle Aufklärung" von Deutschland gefordert. "Ein Ausspionieren unter befreundeten Staaten ist nicht nur unüblich und unerwünscht, es ist auch nicht akzeptabel", sagte Van der Bellen damals.

Laut den Medienberichten hatte der BND in den Jahren von 1999 bis 2006 insgesamt 2.000 Telefon-, Fax- und Mobilanschlüsse in Österreich ausspioniert, neben Behörden auch Unternehmen, NGOs und internationale Organisationen. In Deutschland beschäftigte sich das Parlamentarische Kontrollgremium der Geheimdienste (PKG) des Bundestags mit der Causa.