Ermittlungen wegen Hehlerei nach Fund von Klimt-Bild

Die Ermittlungen rund um das im Dezember nach fast 23 Jahren in Italien wieder aufgetauchte Klimt-Gemälde "Bildnis einer Frau" laufen auf Hochtouren. Die Justizbehörden ermitteln gegen die Witwe des Ex-Direktors der Kunstgalerie Ricci Oddi in der norditalienischen Stadt Piacenza, aus der das Bild im Februar 1997 entwendet wurde. Der Vorwurf lautet auf Hehlerei.

Inzwischen wird weiterhin gegen die beiden Männer ermittelt, die den Diebstahl des Klimt-Gemäldes gestanden hatten. Die beiden auf Kunstdiebstähle spezialisierten Kriminellen hatten sich in den vergangenen Tagen in einem Schreiben an die Tageszeitung "Libertá" zum Diebstahl des Klimt-Gemäldes bekannt und berichtet, sie hätten zur Wiederfindung des Werks in einem Verlies unweit der privaten Kunstgalerie Ricci Oddi beigetragen, in dem das Bild am 10. Dezember wiedergefunden wurde. Die beiden Männer wurden in den letzten Tagen von den Ermittlern befragt.