Ermittlungen rund um Chorherr-Projekt laufen

Dass nach Anzeigen gegen den früheren Gemeinderat Christoph Chorherr - er war auch Planungssprecher der Grünen - im Zusammenhang mit afrikanischen Schulprojekten ermittelt wird, ist bekannt. Nun wurde jedoch publik, dass derzeit Verfahren gegen insgesamt acht Verdächtige laufen. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat der APA entsprechende Berichte am Montag bestätigt.

Die Opposition verlangt trotzdem einmal mehr Aufklärung in der Causa. Die ÖVP kündigte etwa eine Dringliche Anfrage an Hebein an, die NEOS einen Sondergemeinderat. Der Grüne Klubchef David Ellensohn ortete schlicht ein Ablenkungsmanöver der ÖVP, die "bis zum Hals" in einem Spendenskandal stecke, wie er befand. Wer den Grünen hingegen vorwerfe, auch nur einen einzigen Euro rechtswidrig angenommen zu haben, müsse umgehend mit einer Klage rechnen.