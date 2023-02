Ermittlungen nach Unfall mit Rettungsauto im Burgenland

Nach dem schweren Unfall mit einem Rettungswagen des Roten Kreuzes am Donnerstagnachmittag im Mittelburgenland, der zwei Todesopfer gefordert hat, laufen die polizeilichen Erhebungen. Ermittelt wird gegen den Lenker wegen fahrlässiger Tötung, erklärte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Eisenstadt am Freitag zur APA. Eine Obduktion wurde angeordnet.

Die Einsatzkräfte waren am auf dem Weg zu einem Rettungseinsatz, als ihr Fahrzeug in Horitschon bei einem Überholmanöver seitlich in den Pkw eines Ehepaars krachte. Der 69-jährige Mann und seine 66-jährige Frau starben noch an der Unfallstelle.