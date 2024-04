Ermittlungen nach Tötungsdelikt mit 13-jährigem Verdächtigen

Nach dem gewaltsamen Tod eines Obdachlosen in Dortmund im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen laufen die Ermittlungen zu den Hintergründen weiter. Ein 13-Jähriger soll den 31 Jahre alten Mann am Dortmunder Hafen erstochen haben. Nach der Tat am Donnerstagabend hatte die Polizei ein weiteres 13-jähriges Kind sowie zwei 14 und 15 Jahre alte Jugendliche festgenommen.

"Wir prüfen, ob wir den Jugendlichen ein strafrechtlich relevantes Verhalten nachweisen können", sagte ein Sprecher der Dortmunder Staatsanwaltschaft am Samstag. An der eigentlichen Tat seien sie nach bisherigen Erkenntnissen aber nicht beteiligt gewesen.

Ein Handyvideo zeige, wie der 13-Jährige mit einem Messer auf den Mann eingestochen habe, hatte die Staatsanwaltschaft bereits am Freitag mitgeteilt. Vor der Tat soll es eine verbale Auseinandersetzung zwischen dem Buben und dem Opfer gegeben haben.

Die beiden 13-Jährigen waren nach ihrer Anhörung aus dem Polizeigewahrsam entlassen und ihren Eltern übergeben worden. Die Staatsanwaltschaft habe keinen Einfluss darauf, was nun mit dem mutmaßlichen Täter geschehe, sagte der Sprecher. Das Jugendamt sei eingeschaltet worden. Die beiden Jugendlichen waren nach ihrer Vernehmung am Freitag ebenfalls aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden.