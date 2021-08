Ermittlungen nach Kletterpartie auf Rios Christusstatue

Die Polizei in Rio de Janeiro hat zwei französische Touristen festgenommen, die auf das 38 Meter hohe Wahrzeichen der Stadt geklettert waren, berichtete Kathpress. Die Männer im Alter von 27 und 28 Jahren hätten sich nach dem Besuch der Christusstatue am Sonntagabend in umliegenden Wäldern versteckt und sich in der Nacht unerlaubt Zugang zu der Statue verschafft. Ihnen droht ein gerichtliches Nachspiel.

Die Touristen übernachteten demnach auf dem Corcovado-Berg, auf dem die Christusstatue steht. Über ein acht Meter hohes Gerüst seien sie an eine Zugangstür gelangt, die ins Innere der Statue führe. Dafür sollen sie ein Schloss aufgebrochen haben. Über einen Wartungsausgang gelangten sie laut Berichten auf einen Arm der Statue. Von dort hätten sie den Sonnenaufgang über Rio de Janeiro gefilmt, seien dabei jedoch von einem Wachmann gesichtet worden. Die Touristen sollen auch auf den Kopf der Statue geklettert sein.

Das 500 Quadratmeter große Grundstück auf der Bergspitze gehört der Erzdiözese Rio de Janeiro. Diese wollte sich gegenüber der Presse nicht zu dem Vorfall äußern. Der Fall werde jedoch vom französischen Konsulat begleitet, so die Medienberichte. Die beiden Touristen wurden gegen eine Kaution auf freien Fuß gesetzt.

Die beiden aus der Region Paris stammenden Touristen sollen laut Berichten bereits ähnliche Aktionen in Dubai, Hongkong und Paris durchgeführt haben. So sollen sie auf den Eiffelturm geklettert sein. Ihre Aktionen veröffentlichen sie den Angaben zufolge in sozialen Netzwerken und in einem Youtube-Kanal. Die Polizei habe die hoch vom Christus in Rio aus gemachten Aufnahmen konfisziert. "Der Blick war aber toll. Wenige Menschen haben die Chance, das zu sehen", sagte einer der beiden gegenüber der Lokalzeitung "O Dia".

Die Statue des Christus mit den ausgebreiteten Armen auf dem 710 Meter hohen Corcovado ist Weltkulturerbe und Brasiliens bekanntestes religiöses Wahrzeichen. Die Statue auf einem acht Meter hohen Sockel zieht jedes Jahr rund zwei Millionen Besucher an. Am 12. Oktober 2021 feiert sie ihren 90. Geburtstag. Dafür wird sie derzeit renoviert.