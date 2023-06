Ermittlungen gegen Polizisten in NÖ Hundebox-Fall

Die Landespolizeidirektion Niederösterreich hat am Montag zum Fall eines Zwölfjährigen, der von seiner Mutter im Waldviertel in eine Hundebox gesperrt worden sein soll, auf Anfrage mitgeteilt, dass gegen einen Polizisten ermittelt werde. Dies sei aber nicht im Zusammenhang mit dem Quälen des Kindes der Fall. Hingewiesen wurde auch darauf, dass der Beamte seinen Dienst nicht im Bundesland versehe.

Die "Kronen Zeitung" hatte am Sonntag berichtet, dass eine 40-Jährige der Kindesmutter Anweisungen gegeben haben soll, den Zwölfjährigen zu quälen, in einer Hundebox einzusperren und ihn hungern und frieren zu lassen. Die 32-Jährige soll ihr Fotos und Videos geschickt haben. Aufgrund einer Aufnahme, auf der sich der Bub in einem schlechten Zustand befand, soll die 40-Jährige im November 2022 eine Sozialarbeiterin verständigt haben, die daraufhin die Rettung rief. Der Zwölfjährige war im Koma, abgemagert und wies nur mehr eine Körpertemperatur von 26,8 Grad auf.