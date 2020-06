Ermittlungen gegen ÖBAG-Chef - Opposition fordert Rücktritt

Die Casinos-Ermittlungen haben nun den Alleinvorstand der staatlichen Beteiligungsholding ÖBAG, Thomas Schmid, ins Visier von Drogenermittlungen gebracht. Es geht um den Verdacht eines Verstoßes von Schmid gegen das Suchtmittelgesetz, wie die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien, Nina Bussek, am Freitagnachmittag auf Anfrage der APA Online-Berichte von "Standard" und "profil" bestätigte.

Schmid stand bereits im Kreuzfeuer von SPÖ, FPÖ und NEOS, bevor die Ermittlungen wegen angeblichen Drogenkonsums bekannt geworden waren. "Egal, ob clean oder high, Schmid ist als ÖBAG-Vorstand ungeeignet", so SPÖ-Finanzsprecher Kai Jan Krainer in einer Aussendung. FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl hinterfragte, was ÖVP-Chef und Bundeskanzler Sebastian Kurz beziehungsweise Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) vom mutmaßlichen Drogenkonsum ihres Vertrauten Schmid - für ihn gilt die Unschuldsvermutung - wussten. Ein weiterer Verbleib des früheren Sprechers zahlreicher ÖVP-Politiker und Generalsekretärs des Finanzministeriums wäre jedenfalls "völlig inakzeptabel", so Kickl.