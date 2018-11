Ermittlungen gegen Ex-Audi-Chef steuern auf Anklage zu

Im Dieselskandal bei Audi steuert die Staatsanwaltschaft München Insidern zufolge auf Anklagen gegen frühere Spitzenmanager zu. Der ehemalige Audi-Chef Rupert Stadler und weitere im Abgasskandal geschasste Führungskräfte müssten sich voraussichtlich vor Gericht verantworten, sagten mehrere Verfahrensbeteiligte am Freitag zu Reuters. Darüber hatte zuerst der "Spiegel" berichtet.

Wegen der von Audi und der Konzernmutter Volkswagen eingeräumten massenhaften Abgas-Manipulationen ermitteln Strafverfolger in mehreren Städten wegen Betrugsverdachts. Stadlers Verteidiger äußerte sich am Freitag nicht dazu. Stadler, der mehrere Monate in Untersuchungshaft saß, hat die Vorwürfe der Strafverfolger in den Vernehmungen nach Angaben von Verfahrensbeteiligten zurückgewiesen.