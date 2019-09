Ermittlungen gegen Berlusconi wegen Mafia-Anschlag von 1993

Gegen Italiens viermaligen Regierungschef Silvio Berlusconi führt die Staatsanwaltschaft von Florenz Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Mafia-Anschlag im Mai 1993, bei dem in der toskanischen Hauptstadt Florenz fünf Menschen durch eine Autobombe starben, wie italienische Medien am Mittwoch berichteten.

Berlusconi wurde vorgeladen, bei einer am 3. Oktober geplanten Gerichtsverhandlung in dem in Palermo laufenden Prozess über einen angeblichen Geheimpakt zwischen dem italienischen Staat und der Mafia auszusagen. Seine Anwälte teilten jedoch mit, dass der Medienunternehmer nicht vor Gerichte erscheinen werde, wie italienische Medien am Mittwoch berichteten.