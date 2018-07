Ermittlungen auf Sizilien wegen Tod von vier Migranten

Die Staatsanwälte der sizilianischen Stadt Agrigent haben Ermittlungen um den Tod von vier Migranten in Gewässern vor der süditalienischen Insel Linosa südlich von Sizilien vergangene Woche aufgenommen. Die ertrunkenen Migranten gehörten zu einer Gruppe von 450 aus Libyen abgefahrenen Migranten, die vergangene Woche an Bord von Frontex-Schiffen genommen wurden.

Vermutet wird, dass eigentlich noch mehr Migranten ums Leben gekommen seien, berichteten italienische Medien am Samstag. Bei den Toten handle es sich um drei Männer und einen Minderjährigen, sagten die Staatsanwälte. Sie wollen klären, warum die vier Migranten ins Meer gesprungen seien, als sich die Frontex-Schiffen ihnen nahten. Sie wollen auch begreifen, ob andere Flüchtlinge ertrunken seien.

Alle rund 450 Migranten, von denen die letzten an Bord von zwei italienischen Frontex-Schiffen am Montag in der sizilianischen Hafenstadt Pozzallo eintrafen, wurden identifiziert. Zu ihnen zählten zwei Nigerianer, die bereits von Italien wegen illegaler Einwanderung ausgewiesen worden waren.