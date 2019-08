Ermittlung gegen Beamte im Mordfall Kuciak

Die slowakische Staatsanwaltschaft ermittelt im Mordfall des Journalisten Jan Kuciak und dessen Verlobter nun auch gegen Justiz- und Staatsbeamte. "Vertreter staatlicher Behörden verschiedenen Ranges" seien mit dem mutmaßlichen Auftraggeber des Mordes, dem Geschäftsmann Marian Kocner, in Kontakt gestanden, sagte ein Sonderermittler am Montag.

In Nachrichten an seine Dolmetscherin Alena Z. bezeichnete Kocner Fico den Medienberichten zufolge als "Quadratschädel", ein weit verbreiteter Spitzname des Politikers. "Ich mache mir Sorgen, dass der Quadratschädel das nicht überstehen wird", schrieb Kocner, als der öffentliche Druck auf die Regierung nach dem Doppelmord wuchs. Wochen später, als Fico bereits zurückgetreten war, schrieb Kocner an Alena Z., er werde dem "Quadratschädel einen Überraschungsbesuch abstatten und ihm in den Arsch treten".