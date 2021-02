Ermittlerteam im Bundeskriminalamt gegen Erpressermails

Seit 2018 hat die österreichische Polizei einen großen Anstieg von massenhaft versendeten Erpresser-E-Mails registriert. Dabei drohten die Absender den Betroffenen damit, diskreditierende Videos zu veröffentlichen, wenn sie nicht einen bestimmten Betrag in Kryptowährung ausschicken. Weil das Problem immer größer wurde, haben sich fünf Spezialisten im Bundeskriminalamt (BK) zusammengeschlossen und beschäftigen sich damit. Seither wurden sechs Verdächtige ausgeforscht.

Die fünf Fahnder fassten die Einzelfälle anhand des festgestellten Tat- beziehungsweise Serienzusammenhangs in große zusammengehörige Akte zusammen und stellten 82 Anzeigen an die Staatsanwaltschaft. Zusätzlich wurden sechs Tatverdächtige, unter anderem aus Deutschland, Italien, Portugal und St. Petersburg in Russland ausgeforscht. Das Problem an den Ermittlungen liegt darin, dass die Erpresser-E-Mails nicht von natürlichen Personen mittels E-Mail-Programms, sondern von einer Schadsoftware automatisch erzeugt und durch ein Botnet versendet werden, wodurch der ursprüngliche Absender verschleiert wird.

Aufsehen erregend war das in der Nacht auf den 25. September vom Absender "Lumba Attack Squad" verschickte Droh-Mail, das an zahlreiche österreichische Unternehmen ging und in dem in englischer Sprache mit einer versteckten Bombe in der Firma gedroht wurde. Der Sprengkörper werde explodieren, wenn der Betrag von rund 20.000 Dollar in Bitcoin (umgerechnet rund 16.500 Euro) nicht auf die angegebene Bitcoin-Adresse einbezahlt werde.