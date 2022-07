Ermenbach – Instandhaltungsarbeiten 2022

Im Jahr 2018 startete von Höhe der Brücke über die Sohlstraße flussaufwärts etappenweise die Sanierung des Ermenbaches.

Das Gerinne wurde in den vergangenen fünf Jahren auf einer Länge von rund 1.120 Metern naturnah als reiner Erdgraben ausgeführt. Der Landesflussbauhof aus Lustenau befestigte die Gerinnesohle mit neuen Sohlbrettern, entfernte zahlreiche Anlandungen und der vorhandene Flussquerschnitt wurde an die erforderliche Abflusskapazität angepasst. In den kommenden Jahren sollen die Instandhaltungsarbeiten am Ermenbach flussaufwärts fortgesetzt werden.