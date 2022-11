Erleichterter Weg zur Staatsbürgerschafts für Wallner keine Option

Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) lehnt - wie die ÖVP generell - eine leichtere Erreichbarkeit der Staatsbürgerschaft ab.

Wallner erachtete die Staatsbürgerschaft als "hohes Gut", diese könne erst am Ende eines gelungenen Integrationsprozesses stehen. "Wer am Ende des Integrationsprozesses Österreicherin oder Österreicher werden will, muss wie bisher etwas dafür leisten", sagte der Landeshauptmann gegenüber der APA.