Erleichterte rechtliche Geschlechtsänderung in Deutschland

Nach einer teils hochemotionalen Debatte hat der Deutsche Bundestag Grünes Licht für das neue Selbstbestimmungsgesetz der Regierung gegeben. Das Plenum stimmte am Freitag in namentlicher Abstimmung mehrheitlich für das Gesetz, mit dem die Änderung von Angaben zum eigenen Geschlecht bei Behörden künftig deutlich leichter werden soll als bisher. Bei insgesamt 636 abgegebenen Stimmen votierten 374 Abgeordnete für das Gesetz.

In Europa und weltweit gibt es laut dem Büro des UNO-Menschenrechtshochkommissars die Möglichkeit der rein rechtlichen Geschlechtsänderung rein per selbstbestimmten Entschluss, schon in mehreren Ländern, darunter in Dänemark, der Schweiz, Luxemburg, Belgien, Norwegen, Malta, Irland, Portugal und Island. Auch in südamerikanischen Staaten wie zum Beispiel Uruguay, Argentinien oder Brasilien können Menschen ihren Geschlechtereintrag ändern lassen, ohne dass sie sich etwa geschlechterumwandelnden Operationen unterzogen haben müssen. Auch in Pakistan ist das möglich.