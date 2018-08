Outdoor-Erlebnis Erlebnisreich, emotional, individuell. Ob rasant über Stock und Stein, gemütlich durch die Bergwelt oder gut gezielt ins Schwarze – im Outdoor-Erlebnis-Park im Freigelände Süd, der mit Bergsportevents & Mühlebach Catering Brandnertal durchgeführt wird, können Sie mit Trendsportarten auf Tuchfühlung gehen. Mit dabei sind u. a. E-Segway, E-Ziesel, Bubbleball und Zorbing.

Kunsthandwerk

Sie haben Lust auf kleine Schätze und Juwele, die geschickte Hände mit viel Talent erschaffen? Dann sind Sie beim Kunsthandwerkermarkt genau richtig. Liebevoll gestaltete Einzelstücke und kreative Ideen geben sich dort die Hand. Das Kunsthandwerk ist in diesem Jahr in zwei Themenbereichen integriert: Dekoratives Kunsthandwerk finden Sie bei „Wohnen & Einrichten“ in Halle 11, kreatives Kunsthandwerk aus dem Bereich Schmuck und Textilien bei „Mode & Schönheit“ in Halle 2.