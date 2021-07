Erlebnisreich Elektrizität erkundet

Über 20 Kinder besichtigten in der WiWa-Erlebniswoche das Werk 1 der E-Werke

So erfuhren die Kinder nicht nur wissenswertes über die nachhaltige Energieerzeugung aus Wasserkraft und die Kraftwerkskette der E-Werke Frastanz im Saminatal, sondern lernten die Elektrotechnik auch praktisch kennen und bastelten einen kleinen Schaltkreis. Andreas Gaßner , Leiter Stromverteilnetz und Energieerzeugung der E-Werke Frastanz, freute sich über das große Interesse an der nachhaltigen Energieerzeugung im Kraftwerk. Anschließend stellten die Kinder beim Kistenklettern ihre äußerst filigrane Klettertechnik unter Beweis, wobei selbstverständlich nur seilgesichert und unter fachkundiger Anleitung auf bis zu 39 Getränkekisten trittsicher in schwindelerregende Höhen geklettert wurde.

Am nächsten Tag lernten die Kinder der WiWa-Erlebniswoche auch das Elektromuseum in der Energiefabrik an der Samina und das Werk 2 der E-Werke kennen. Weitere Highlights des aufregenden Programms sind noch erste Schritte in der Roboter-Programmierung und

als Programmpunkt unter dem Stichwort Natur die Besichtigung des Wildparks Feldkirch. HE