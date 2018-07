Erlebnis Ustwolskaja in Salzburg: Monotonie und Monument

Wenn Patricia Kopatchinskaja sich nach einem erschöpfend intensiven Konzert spätabends noch in den Dienst stellt, um dem Intendanten der Salzburger Festspiele parallel zur "Jedermann"-Premiere die Klaviernoten umzublättern, ist klar: Es passiert Außergewöhnliches. Im Mozarteum wurde am Sonntagabend ausführlich Galina Ustwolskaja gehuldigt. Ein Erlebnis zwischen Monotonie und Monument.

Die russische Komponistin, die Hinterhäuser vor ihrem Tod 2006 in eine Liste von nur fünf Namen aufnahm, die sie als Interpreten ihrer Werke gelten ließ, ist eine Singularität im Musikschaffen des 20. Jahrhunderts. Eine Schülerin – aber keine Bewunderin – Schostakowitschs, und so unabhängig und selbstzufrieden in ihrem radikalen Gestus, dass sie sich schwerlich in einer Reihe mit anderen Avantgarden würdigen lässt. Für die “Zeit mit Ustwolskaja”, die die Festspiele im Rahmen der Ouverture Spirituelle verbringen, versucht man sich deshalb an weiter gefassten Spannungsfeldern und Verwandtschaftsbegriffen.