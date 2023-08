Erlebe magische Familienabenteuer mit dem „Reiseziel Museum“

Am 6. August 2023 ist es wieder soweit!

Die aufregende Aktion „Reiseziel Museum“ öffnet die Türen von insgesamt 51 Museen in Vorarlberg, Liechtenstein und dem Kanton St. Gallen für ein unvergessliches Familienabenteuer. Tauche ein in eine Welt voller Wissensdurst und Entdeckergeist, denn hier wird Lernen zum Vergnügen.

Die Familienaktion erfreut sich großer Beliebtheit und findet dieses Jahr noch an zwei Terminen statt: am 6. August und 3. September 2023, jeweils von 10 bis 17 Uhr. Spannende Mitmachaktionen und kindgerechte Programme verwandeln die Museen in wahre Erlebniswelten für Groß und Klein.