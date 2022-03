Erlacher Funken „light“ – ein tolles Fest

Vergangenen Samstag, den 5. März 2022, hielt die Erlacher Funkenzunft (seit 1962) nach Fall der Corona-Auflagen wieder einen Funken ab – ihren 60sten!

Die Besucher, die in großer Zahl kamen, schienen gerade dies zu schätzen. Auch auf das Feuerwerk wurde verzichtet und so konnten sich die Gäste ab ca. 19.15 Uhr ganz auf den lodernden Funken konzentrieren. Die Freude der Besucher, dass wieder ein Funken stattfand, war an der guten Stimmung und am Appetit der Gäste zu bemerken.