Erl: Künstlerin berichtet von "massivem Übergriff" 1999

In der Causa Erl hat einer der fünf Künstlerinnen, die schwere Vorwürfe gegen Gustav Kuhn erhoben hatten, nun ihre Anschuldigungen konkretisiert. Im Jahr 1999 habe es einen "massiven sexuellen Übergriff" durch Kuhn gegeben, sagte die Mezzosopranistin Julia Oesch Montagabend gegenüber der "ZIB 2" des ORF-Fernsehens.

In der “ZIB 2” zu Wort kam auch Kuhns Anwalt, Ex-Justizminister Michael Krüger. “Die Vorwürfe stimmen mit Sicherheit nicht. Mein Mandant hat die Vorwürfe glaubwürdig bestritten”, meinte Krüger. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck habe überdies bis dato keine Veranlassung gesehen, den künstlerischen Leiter Kuhn in den “Beschuldigtenstatus” zu heben. Es gebe nicht einmal einen Anfangsverdacht, so der Anwalt.

Auch Kuhn selbst meldete sich am Montag zu Wort – über Festspielpräsident Hans Peter Haselsteiner. “Im Auftrag von Dr. Kuhn darf ich Ihnen mitteilen, dass er – zumindest was die fünf in Rede stehenden Damen betrifft – jeden wie immer gearteten sexuellen oder erotischen Kontakt ausschließen kann”, hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme Haselsteiners gegenüber dem ORF.