Erkämpfter Auftaktsieg für Tennis-Ass Thiem in Rom

Dominic Thiem hat mit Mühe aber letztlich doch souverän sein erstes Match beim Masters-1000-Sandplatzturnier in Rom gewonnen. Der Weltranglisten-Vierte aus Österreich setzte sich am Mittwochvormittag gegen den Ungarn Marton Fucsovics nach 2:32 Stunden mit 3:6,7:6(5),6:0 durch. Thiem war im zweiten Satz gegen den lange sehr starken Weltranglisten-44. Fucsovics nur zwei Punkte vom Aus entfernt, drehte das Match aber noch.

Thiem hat damit erstmals seit 2017 in Rom wieder ein Match gewonnen. In den Jahren danach war der Niederösterreicher aufgrund der Umstellungsprobleme von der Höhenlage Madrids stets gleich in seiner Auftaktrunde im Foro Italico gescheitert. Der als Nummer 4 gesetzte Thiem trifft am Donnerstag im Achtelfinale auf einen Italiener, nämlich den Sieger aus Gianluca Mager gegen Lorenzo Sonego.