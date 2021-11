Erinnerungsorte erfassen, dokumentieren und vermitteln

„Es ist unerlässlich, dass wir uns mit der Vergangenheit, mit unserer Geschichte auseinandersetzen.

Das schützt uns auch vor jenen Kräften, die die Geschichte gerne umerzählen, umdeuten und für ihre Interessen instrumentalisieren wollen“, so Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink am Donnerstag, dem 11. November 2021, im Jüdischen Museum Hohenems bei der Präsentation des Projektes „Digitale Erinnerungslandschaft (DERLA)“, mit dem die Erinnerungsorte und -zeichen der Opfer und der Orte des Terrors des Nationalsozialismus in Vorarlberg erfasst wurden.