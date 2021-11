Erhalter fürchten steigende Kosten bei Sommerschule

Viele Schulerhalter fürchten durch die gesetzliche Einrichtung der Sommerschule steigende Kosten. Gemeinde- und Städtebund sowie Bischofskonferenz machen in ihren Stellungnahmen zu einem entsprechenden Begutachtungsentwurf geltend, dass die neue Konstruktion ihnen etwa Kosten für Schulwarte oder Reinigung verursacht. Bisher hätten die Erhalter außerdem der Einrichtung einer Sommerschule am Standort zustimmen müssen - dies soll nach dem Entwurf nun nicht mehr der Fall sein.

Im Gesetzesentwurf wird der Zeitpunkt der Sommerschule (wie bisher) mit den letzten beiden Ferienwochen festgelegt. Unterrichtet werden soll wie gewohnt: An den Volksschulen, den Mittelschulen, Sonderschulen und AHS-Unterstufen werden Projekte durchgeführt, die am Ende der beiden Wochen präsentiert werden, an den Oberstufen gibt es ein Kurssystem. Die Teilnahme ist freiwillig, es gibt auch keine Noten. Ebenfalls unverändert bleibt die Abhaltung des Unterrichts durch Lehramtsstudierende und Lehrer. Ab 2023 soll der Unterricht an den Sommerschulen im Pflichtschulbereich dann komplett von Lehramtsstudierenden übernommen werden, heißt es in den Materialien.