Ergün Karatay soll SK Brederis vor dem drohenden Abstieg retten

Der 50-jährige Türke übernimmt beim Fußball Landesliga Schlusslicht das Traineramt.

RANKWEIL. Die Nachfolge für den scheidenden Coach Dalibor Milicevic und von Interimstrainer Mario Wölbitsch beim Fußball Landesliga Tabellenschlusslicht Metzler Werkzeuge SK Brederis ist geklärt. Wenn zum Frühjahrsstart am 30. März im Nachbarschaftsduell gegen TSV Altenstadt das erste Pflichtspiel angepfiffen wird, nimmt Ergün Karatay erstmals auf der Betreuerbank der Bresner Platz. Für den 50-jährigen Türken ist es zum ersten Mal eine schwere Aufgabe mit einer ersten Kampfmannschaft im Amateurfußball. Bislang trainierte Karatay ausschließlich nur Nachwuchsmannschaften im Fürstentum Liechtenstein, in Altach und Rankweil. Zuletzt war der Türke bei der Unter-15-Truppe der Nationalmannschaft von Liechtenstein im Einsatz. Als Aktiver machte der Offensivkünstler bei den damaligen Regionalligaklubs in Nenzing, Schruns und Rankweil über mehrere Saisonen hinweg eine gute Figur. SK Brederis fehlen als Letztplatzierten in der Sechstklassigkeit vor den letzten dreizehn Endspielen sechs Zähler auf einen Nichtabstiegsplatz. „Natürlich ist der Klassenerhalt das große Ziel. Werden aufgrund der guten Mischung im Aufgebot eine gute Rückrunde spielen. Ich bin davon überzeugt. Es sind noch 39 Punkte zu vergeben“, blickt der Bresner Neotrainer optimistisch in die nahe Zukunft. Mit Altenstadt, Nüziders und Hohenems 1b warten schon zum Start der zweiten Saisonhälfte vorentscheidende Partien im Kampf um den Ligaerhalt. Mit Anil Arslan und Tamer Özcan (beide Ruggell), verzeichnet Brederis schon zwei starke Neuzugänge. Besonders Ex-Altach Juniors Kicker Tamer Özcan kann dem Letzten künftig weiterhelfen. Goalie Dominic Hehle und Stürmer Necip Bekleyen beliben trotz seriösen Angeboten in Brederis. Allerdings werden Regisseur Dennis Alibabic und Pascal Rümmele das stark abstiegsbedrohte Team verlassen. Das Unternehmen Klassenerhalt beginnt für Brederis mit dem ersten Training im neuen Jahr am 29. Jänner.VN-TK