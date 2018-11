"Ergebnis, nicht Verursacher"

Der studierte Politikwissenschaftler und Soziologe Thore D. Hansen ist spezialisiert auf die Analyse internationaler Politik, Kriegsursachenforschung und - besonders spannend - die Arbeit von Geheimdiensten in diesem Zusammenhang.

Dieses Gespür fesselte auch die Teilnehmer des Wirtschaftsforums. Hansen referierte zum höchst aktuellen Thema, wie Populismus die Europäische Union beeinflusst, über seine Ursachen und Auswirkungen für Europa. Dass Populimus von rechts heute wieder so stark geworden ist, so der Autor, „dass das nochmals möglich ist, konnte sich niemand vorstellen“. Die Ursachen seien allerdings nicht erst in der nunmehrigen Migrationsproblematik zu finden. Das habe schon viel früher, nämlich in der Finanzkrise begonnen und sei durch die weiteren Krisen weiter aufgebaut worden. „Den Menschen wurden finanzielle Einschnitte verordnet und plötzlich hat es wieder Millarden Euro gegeben, um Banken zu retten und später auch Griechenland zu stützen“, so Hansen. Das habe die Leute gedemütigt und erzürnt und den Populisten in die Hände gespielt. „Aber diese Angreifer waren nicht die Verursacher, sie sind das Ergebnis dieser Politik“, sagt er und ortet die Schuld in der Arroganz des politischen Establishments, das die Sorgen der Bürger bis heute nicht wirklich ernst nimmt. Menschen, die z. B. in Deutschland durch die Agenda 2010 plötzlich im Billiglohnsektor gelandet sind.