Erfrischungsgetränke mit dem besonderen Ländle-Flair

Mit VO ÜS haben zwei Brauereien den Limonadenmarkt im Land erobert.

Viele haben wohl bereits eine „VO ÜS“-Limonade in der Hand gehabt und getrunken. Der Dialektausdruck steht für „Von uns“ und unterstreicht, dass in den erfrischenden Limosorten nicht nur Vorarlberg drauf steht, sondern auch drin ist. „Wir produzieren in Vorarlberg Limonaden für Vorarlberg. Die Kooperation von zwei Brauereien, die im Kerngeschäft Mitbewerber sind, ist dabei einzigartig“, beschreiben die Geschäftsführer Thomas Pachole und Kurt Michelini das Konzept. Es basiert auf Regionalität und Nachhaltigkeit. Die Mehrwegglasflaschen werden in den Brauereien abgefüllt und mit dem eLkw zugestellt. So fällt kein zusätzliches CO 2 an. „Wenn wir zusätzlich einen Frächter in Anspruch nehmen, dann einen eingesessenen Vorarlberger Betrieb“, ergänzt das Duo. Die Lager befinden sich in Hard und in Dornbirn.