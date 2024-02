Erfreuliche Nachrichten in Sachen Post Partner

Ailem Supermarkt übernimmt die Aufgabe im Zentrum von Lochau

Für die Gemeinde Lochau ist es sehr erfreulich, dass es seit 06.02.2024 mit dem Team des Ailem Supermarkts wieder einen Postpartner im Dorf gibt. Nachdem der Betrieb der Poststelle in Lochau mit Ende des Jahres 2023 eingestellt wurde, musste man sich erneut auf die Suche nach einem Postpartner machen.

BM Frank Matt war es wichtig, dass es in Lochau weiterhin eine Post gibt. Vorzugsweise sollte auch diese wieder im Zentrum und somit gut erreichbar sein. Um die Wirtschaftlichkeit dieser Poststelle sicherzustellen, appelliert Matt an alle Lochauer*innen: „Macht von dieser Möglichkeit Gebrauch, nutzt die Poststelle, verschickt eure Briefe, Postkarten und Päckchen aus Lochau mit der Post. Denn jeder noch so kleine Auftrag hilft sicherzustellen, dass die Poststelle eine Zukunft hat.“