Erfolgswelle der Vienna Vikings in der ELF hält an

Sechstes Spiel, sechster Sieg: Die Vienna Vikings bleiben in der European League of Football (ELF) weiter auf Erfolgskurs. Der amtierende Champion besiegte am Samstagabend auf der Hohen Warte in Wien die Panthers aus Wroclaw nach großem Kampf und einer Aufholjagd mit 24:21 (10:21). Die Wikinger festigten damit die Führung in der Eastern Conference.

Die Gastgeber gingen zwar plangemäß durch einen Touchdown von Quarterback Chris Helbig in Führung. Danach übernahmen aber die Gäste aus Polen die Initiative und kamen drei Mal in die Endzone der Wiener. Die Panthers gingen daher mit einer 21:10-Führung in die Pause.

In Hälfte zwei drehte die Vikings-Defense auf und eroberte gleich fünf Mal das Leder von den Gästen. Der Angriff der Mannschaft von Trainer Chris Calaycay agierte allerdings zu fehlerhaft, Runningback Florian Wegan konnte nur auf 17:21 verkürzen. Erst ein Touchdown von Weston Carr kurz vor Schluss drehte schließlich die Partie zugunsten des Titelverteidigers, der nächsten Samstag auf der Hohen Warte Berlin Thunder (18.00) empfängt. Im Falle eines Sieges ist den Wikingern der Conference-Sieg kaum mehr zu nehmen.

Die Vikings gaben unterdessen, bekannt, dass sie auch die letzten beiden Spiele im ELF-Grunddurchgang (19. August gegen die Raiders Tirol, 26. August gegen Fehervar) auf der Hohen Warte austragen werden.