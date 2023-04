Erfolgsrezept: Innovation, Marktpräsenz und Teamwork

Blum produziert seit über 70 Jahren Möbelbeschläge für mehr Wohnqualität.

Der Beschlägehersteller Blum zählt zu den Marktführern der Möbelbeschlagbranche. Seine innovativen Lösungen bringen hohen Komfort beim Öffnen und Schließen von Auszügen, Klappen und Türen. Das Unternehmen beliefert über 120 Märkte weltweit und beschäftigt über 9400 Mitarbeitende. Die weltweite Präsenz ist für Blum – neben hoher Innovationskraft und vielen gut ausgebildeten Mitarbeitenden – einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren.

Weichen für den Erfolg

Als Julius Blum 1952 sein Unternehmen gründete, konzentrierte sich der gelernte Schmied vorerst auf die Herstellung spezieller Hufstollen, die Pferden bei Glätte oder schlechter Bodenbeschaffenheit besseren Halt gaben. 1958 startete er mit der Produktion von Scharnieren in Lizenz und stellte damit die Weichen für den weiteren Erfolg des Unternehmens. Mittlerweile produziert der Familienbetrieb seit über 70 Jahren erfolgreich Möbelbeschläge für mehr Wohnqualität. Das Geheimnis? Innovative Produkte, engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und eine weltoffene, internationale Ausrichtung. Blum ist regional in Vorarlberg verwurzelt, gleichzeitig aber mit mehr als 30 weltweiten Tochterunternehmen in über 120 Ländern vertreten.

Innovative Produkte

Das Team der Bedürfnisforschung von Blum macht sich weltweit immer wieder auf die Suche nach den Trends im Bereich Wohnen. In Zusammenarbeit mit der Abteilung Forschung und Entwicklung und im engen Austausch mit Kunden und Partnern der Möbelbranche werden bestehende Produkte weiterentwickelt oder es entstehen neue. Bestes Beispiel ist das Pocketsystem REVEGO – die Lösung ermöglicht schnelles Öffnen kompletter Wohnbereiche zur Nutzung und einfaches Verschließen bei Nicht-Nutzung.

Dies fördert ein wohnliches Ambiente, schafft neue Gestaltungsmöglichkeiten und ist die Antwort des Traditions­unternehmens auf die Verschmelzung von Wohnbereichen. All das entwickelt Blum in Höchst und produziert es für die ganze Welt.

Work Orange

Eine Einstellung vereint alle Mitarbeitenden – egal, in welchem Bereich sie ­tätig sind: Die Leidenschaft, Bestehendes zu optimieren und nach Neuem streben. Nicht umsonst hält der Beschlägespezialist über 2100 erteilte Patente. Bei Blum treffen so Forschergeist, Hightech und Industrie 4.0 auf familiäre Atmosphäre. Offen und unkompliziert zusammen­arbeiten, gemeinsam und abteilungsübergreifend Dinge vorantreiben und in einem modernen Umfeld tätig sein, das zeichnet das Arbeiten bei Blum aus. Die Jobmöglichkeiten sind so vielfältig wie die Menschen in Vorarlberg: von der modernen Hightech-Fertigung über das Qualitätsmanagement bis hin zur Forschungs- und Entwicklungsabteilung, der IT oder Verwaltung.

Beim Beschlägehersteller warten unzählige spannende Aufgaben. Alle Mitarbeitenden tragen ihren Teil dazu bei, das Unternehmen, das Julius Blum in einer kleinen Werkstatt in Höchst gegründet hat und mittlerweile ein Marktführer der Möbelbranche ist, weiterzuentwickeln.

Fakten zur Blum Gruppe