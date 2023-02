Erfolgsmodell Lehrpraxis

Offene Kassenstellen speziell bei Allgemeinmedizinern nachzubesetzen ist oft ein langwieriger Prozess.

Die große Herausforderung besteht vor allem darin, jungen Ärztinnen und Ärzten, die im Krankenhaus arbeiten, die Tätigkeit in der Niederlassung schmackhaft zu machen. Als eine gute Möglichkeit haben sich die Lehrpraxen etabliert. Aktuell sind 19 Turnusärzte in einer Lehrpraxis beschäftigt. Seit 2015 ist die Lehrpraxis fester Bestandteil der Ausbildung für angehende Allgemeinmediziner. Der Erfolg kann sich sehen lassen. 22 Absolventen einer Lehrpraxis haben sich bislang für eine Tätigkeit im allgemeinmedizinischen kassenärztlichen Bereich entschieden.

self all Open preferences.

„Die Lehrpraxis ist ein Vorarlberger Erfolgsmodell. Aus einer vertrauensvollen Zusammenarbeit ergibt sich oft eine gute Nachfolgelösung“, bestätigte Thomas Jungblut, Leiter des Lehrpraxisreferats in der Ärztekammer bei Vorarlberg LIVE den Nutzen dieses Angebots. Er führt seit 2007 eine Lehrpraxis und hat dort schon 20 Jungmediziner ausgebildet. Seine Nachfolge ist ebenso gesichert wie jene von Guntram Hinteregger, der im Sommer in Pension geht. Neue Chefin der Wälderpraxis in Alberschwende wird Carmen Berti-Zambanini. Sie war 2018 auch die erste in Vorarlberg, die verpflichtend eine Ausbildung in einer Lehrpraxis absolvierte. Ohne die dort gemachten Erfahrungen wäre Berti-Zambanini wahrscheinlich Chirurgin geworden. Jetzt freut sie sich auf ihre neue Aufgabe als Wälderärztin.

Weitere Pilotprojekte

Ab April erhält sie vom Land die Befugnis, in ihrer Ordination ebenfalls eine Lehrpraxis führen zu dürfen. Nachfrage ist da, zwei Kandidatinnen haben sich schon gemeldet. Carmen Berti-Zambanini appellierte an ihre Arztkollegen, das Modell der Lehrpraxis aktiv zu unterstützen: „Gerade in Hinblick auf die Nachbesetzung von Kassenordinationen bietet die Lehrpraxis große Vorteile. Passt die persönliche Beziehung, können die Generationen viel voneinander lernen.“

Die Ganze Sendung

self all Open preferences.

Das Lehrpraxis-Modell soll auch in anderen Fachbereichen helfen, Nachwuchsprobleme zu lösen. Aktuell gibt es Pilotprojekte in der Kinder- und Jugendheilkunde sowie in der Augenheilkunde und Optometrie. Ärztekammerpräsident Burkhard Walla sieht darin eine wichtige Weichenstellung für die Zukunft. „Durch die Lehrpraxis konnten wir in kurzer Zeit bereits eine Kassenarztstelle in der Augenheilkunde nachbesetzen, eine weitere folgt im April“, berichtet er. Ein junger Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde liebäugelt ebenfalls schon mit einer Kassenstelle.

Die Sendung "Vorarlberg LIVE" ist eine Kooperation von VOL.AT, VN.at, Ländle TV und VOL.AT TV und wird von Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, ausgestrahlt. Mehr dazu gibt's hier.

self all Open preferences.