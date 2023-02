Erfolgreiches Trainerdebüt für Wimmer bei Austria Wien

Die Wiener Austria hat beim Debüt von Trainer Michael Wimmer einen wichtigen Sieg im Kampf um die Meistergruppe der Fußball-Bundesliga gefeiert. Zum Abschluss der 17. Runde setzten sich die "Veilchen" am Sonntagabend auch dank eines sehenswerten Doppelpacks von Haris Tabakovic mit 3:1 (1:0) gegen Austria Klagenfurt durch. Damit übernahm die Wimmer-Elf den sechsten Tabellenplatz von den Kärntnern, fünf Spiele vor der Punkteteilung beträgt der Vorsprung zwei Zähler.

Tabakovic verzückte die 11.843 Zuschauer in Wien-Favoriten erstmals nach einer halben Stunde mit einem artistischen Ferslertor (31.), kurz nach dem Seitenwechsel erzielte der Stürmer via Heber seinen vierten Saisontreffer (49.). Klagenfurt-Innenverteidiger Thorsten Mahrer sorgte per Kopfballtor (78.) für die Elf von Peter Pacult noch für eine spannende Schlussphase. "Joker" Can Keles traf in der Nachspielzeit (93.) zum Endstand. Wimmer, zuletzt Interimstrainer in Stuttgart und nun Nachfolger von Manfred Schmid auf der violetten Trainerbank, durfte sich aber über einen Auftakt nach Maß freuen.