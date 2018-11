Erfolgreiches Mählich-Debüt bei Sturm: "Talfahrt gestoppt"

Der von der Sturm-Führung erhoffte Neue-Besen-Effekt ist eingetreten. Beim Trainerdebüt von Roman Mählich gewannen die Grazer erstmals nach vorher sieben sieglosen Spielen wieder. Nach 15 Bundesliga-Runden liegen die Steirer zwei Punkte hinter den heuer so wichtigen Top sechs. Während Gegner Altach den "Zug Richtung Meistergruppe" abfahren sah, will St. Pölten nicht mehr aussteigen.

Mählich freute sich über ein “schönes Gefühl” für alle Beteiligten. “Es ist insgesamt natürlich erfreulich, weil wir die Talfahrt gestoppt haben.” Sein Einstand war nicht glanzvoll, aber erfolgreich. “Das, was uns nachgesagt wurde, nämlich nicht effizient zu sein, das waren wir heute. Und wir haben ein Tor nach einer Standardsituation erzielt, auch das haben wir in den letzten Tagen intensiv trainiert.” Nach Toren von Emeka Eze und Lukas Grozurek liegen die “Blackys” zwei Punkte hinter Hartberg.

Dieses Mal hatte Sturm auch den Spielverlauf auf seiner Seite. “Wir sind in der zweiten Hälfte etwas zu tief geworden, das hat mir nicht gefallen”, sagte Mählich gegenüber Sky und erinnerte sich an so manche Gefühlslage als Profi. “Wenn man so lange einem Erfolg nachläuft, beginnt man gegen Ende zu denken. Man hat richtig Angst, dass man das nicht drüberbringt.” Auch deshalb gratulierte er der Mannschaft. “Das war schon in Ordnung so.”