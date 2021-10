Erfolgreicher WM-Start für die Hallenradsportler

Österreichs Sportler im Kunstrad und Radball starteten erfolgreich in die Weltmeisterschaft 2021 in Stuttgart. Kunstrad-4er holt mit Silber die erste Medaille.

Am ersten Tag der Hallenradsport-Weltmeisterschaft in Stuttgart gab es für Österreichs Nationalteam bereits die ersten Erfolge. So sicherte sich das Kunstrad-4er-Team mit Lukas Schneider, Lea Schneider, Julia Wetzel und Leonie Huber nach einer guten Leistung mit zwei kleinen Fehlern und 177,48 Punkten die Silber-Medaille. Gold ging an Deutschland, Bronze an die Schweiz.