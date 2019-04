Erfolgreicher Start ins Frühjahr der Admira U14

Mit einem Sieg und einem Remis starteten die Admira Youngsters ins Frühjahr.

Zum Auftakt in die Frühjahrsmeisterschaft empfingen die U14 Kicker der Admira die Alterskollegen des FC Nenzing auf der Sportanlage im Rohrbach. Trotz zahlreicher guter Möglichkeiten wollte der Ball einfach nicht ins Tor und so endete das Spiel mit einem 0:0 Remis.

Zum zweiten Spiel mussten die Admira Youngsters ins Bergstadion nach Bizau. Gegen den FNZ Hinterwald gerieten die Dornbirner zwar frühzeitig in Rückstand, konnten in weiterer Folge dank einer tollen Leistung das Spiel noch drehen und feierte am Ende einen klaren 5:1 Erfolg.