Erfolgreicher Start der Ortsteilgespräche

Am vergangenen Montag und Mittwoch sind die ersten zwei von insgesamt sechs Ortsteilgesprächen in Hohenems für die Stadtteile Schwefel und Reute über die Bühne gegangen.

Hierbei konnten sich die Bürger aus erster Hand Informationen über erfolgreich abgeschlossene und kommende Projekte in Hohenems und speziell in ihren eigenen Stadtteilen einholen.

Das Interesse an der Informationsveranstaltung war entsprechend groß, und die Besucher nutzten auch die Gelegenheit, um Fragen rund um aktuelle oder kommenden Projekte in ihrem Ortsteil zu stellen oder Anregungen mittzuteilen.

Bürgermeister Dieter Egger und zahlreiche anwesende Stadträte zeigten sich sehr glücklich über die rege Teilnahme: „Es ist nach wie vor unglaublich, was in Hohenems in den vergangenen Jahren alles geschehen ist und mit welcher Dynamik und Geschwindigkeit die Stadt weiterwächst und aufblüht. Das alles und auch Kommendes für die Zukunft bei den Ortsteilgesprächen zeigen und präsentieren zu dürfen, macht wirklich stolz – und das funktioniert auch nur dank der hervorragenden Arbeit unserer städtischen Bediensteten und der konstruktiven politischen Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg. Ich kann die Bürgerinnen und Bürger nur dazu ermutigen, auch bei den kommenden Ortsteilgesprächen diese Gelegenheit zu nutzen, teilzunehmen und mitzumachen!“, so das Stadtoberhaupt.