Erfolgreicher Lehrabschluss für Laurin Bereuter

Laurin Bereuter ist Forstfacharbeiterlehrling im Forstbetrieb der Stadt Hohenems. Der 18-jährige hat kürzlich seine Lehrabschlussprüfung mit gutem Erfolg bestanden. Die Stadt Hohenems gratuliert herzlich!

Laurin wuchs gemeinsam mit seinem Bruder in Alberschwende-Reute in einer Bauernfamilie auf. Das Leben und die Mithilfe auf der elterlichen Landwirtschaft prägten auch sein besonderes Interesse für das Arbeiten in der Natur. Sein handwerkliches Geschick nutzte er mit Vorliebe im Umgang mit Holz.

Nach der Pflichtschule war für ihn der Besuch der dreijährigen Landwirtschaftschule am BSBZ in Hohenems naheliegend. Diese absolvierte er im vergangen Jahr mit gutem Erfolg.

Der Gegenstand „Waldwirtschaft“ spielte für ihn an der Schule eine wichtige Rolle. Daher entschloss er sich, das erlernte forstliche Wissen im Forstbetrieb der Stadt Hohenems mit der einjährigen Forstanschlusslehre zu vertiefen.

Die Lehrzeit zum Forstfacharbeiter beträgt in dualer Ausbildung normalerweise drei Jahre.

Da die Absolventen der Landwirtschaftschule während der Schulzeit für die Forstwirtschaft sehr gut vorbereitet werden, gibt es die Möglichkeit, nach erfolgreichem Abschluss die einjährige Forstanschlusslehre zu absolvieren; die ersten zwei Lehrjahre werden angerechnet.