Erfolgreicher Altacher Silvesterlauf

Knapp 600 Teilnehmer aus 12 verschiedenen Nationen machten den 23. Altacher Silvesterlauf zu einem ganz besonderen Event.

„Der Verein Lauf mit.altach bedankt sich als Veranstalter für die vielen Starterinnen und Starter, die uns auch heuer wieder die Treue gehalten haben. Dank diesen werden wir eine ordentliche Summe an die Hilfsaktionen Licht ins Dunkel und Ma hilft spenden können“, konnten die Veranstalter des Silvesterlaufes kürzlich ein positives Resümee ziehen. Über den gesamten Dezember haben es sich über 600 Lauffans nicht nehmen lassen, um am 23. Altacher Silvesterlauf, präsentiert von der Raiffeisenbank Montfort, teilzunehmen. Gelaufen wurde unter anderem in Lauterach, Wolfurt, Eschen (FL), Kempten (GER), auf der Wiener Donauinsel und natürlich auch auf dem extra ausgemessenen und beschilderten drei Kilometer Rundkurs in Altach. Absolutes Highlight war allerdings ein Teilnehmer, der seinen Lauf während einer Arbeitsreise im Senegal in Afrika absolvierte.