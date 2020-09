Erfolgreicher Abschluss der Sommerlernwochen

Auch dieses Jahr fanden vom 24. August bis zum 4. September 2020 wieder die Sommerlernwochen in der Volksschule Markt statt.

Diese wurden bereits zum sechsten Mal von der Volkshochschule in Kooperation mit der Stadt Hohenems veranstaltet. Rund 50 Kinder bereiteten sich in fünf Gruppen gemeinsam auf das neue Schuljahr vor. Unterrichtet wurden sie dabei von Lehramtsstudentinnen der Pädagogischen Hochschule.

In den beiden Wochen wurde bereits Gelerntes wiederholt und Lernstoff gefestigt und aufgefrischt, sodass die Kinder für das neue Schuljahr bestens gerüstet sind. Kinder aller Hohenemser Volksschulen hatten die Möglichkeit teilzunehmen und in Deutsch sowie in Rechnen gefördert zu werden. Dabei wurden stets die sprachlichen Fertigkeiten der Kinder gestärkt. Nach den Schulschließungen der letzten Monate und der Zeit des „Distance Learnings“ profitierten die Kinder von dieser zusätzlichen Förderung und intensiven Betreuung und starten mit diesem Lernvorsprung schon bald in das neue Schuljahr.