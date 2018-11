Erfolgreiche U10 Mädels beim SSV Dornbirn Schoren

Im Damenhandballverein SSV Dornbirn Schoren wird Nachwuchsarbeit großgeschrieben.

Dornbirn. Erfolgreich präsentiert sich momentan die SSV U10 Mannschaft in der Vorarlbergliga. Vergangenen Sonntag räumten Dornbirns Handballerinnen beim Turnier in Hard wieder ab und konnten einen weiteren Sieg verbuchen. Hinter dem Erfolg der jungen Sportlerinnen steht das Trainer-Duo Birgit Günther und Carmen Dechant. Birgit Günther und Carmen Dechant bringen viel Erfahrung als langjährige Jungentrainerinnen, Mütter eigener Handball spielenden Töchter und als ehemalige erfolgreiche Spitzenhandballerinnen in Österreich mit.

U10 Mädchen gehören zu den Besten im Land

Die Mädchen der U10 Mannschaft trainieren zweimal die Woche und spielen aktiv in der U10 Vorarlbergliga. Gespielt wird hier noch in Turnierform an acht Wochenenden im Jahr. Der zeitliche Aufwand für die Spiele hält sich dadurch in Grenzen. Die Gegnerinnen kommen aus Feldkirch, Hard, Bregenz, Lustenau und Hohenems. Vom SSV werden dabei meist zwei Mannschaften gestellt, damit auch alle Mädchen ihre Spielzeiten bekommen und sie sich so weiter entwickeln können. Der diesjährige U10 Jahrgang gehört zu den Besten in Vorarlberg. In den vergangenen Turnieren belegte man zumindest mit einer Mannschaft ausschließlich erste und zweite Plätze. Neben den sportlichen Zielen kommt aber auch der Spaß unter den Mädchen nicht zu kurz.

Nachwuchsarbeit großgeschrieben

„Uns ist es wichtig, dass auch der Nachwuchs von sehr erfahrenen Trainerinnen betreut wird. Diese Mädchen sind die Zukunft vom SSV. Ohne eigene Nachwuchsarbeit, wäre es schlichtweg unmöglich, eine erfolgreiche Damenmannschaft in der höchsten österreichischen Spielklasse ohne Legionärinnen zu stellen, wie es der SSV macht. Alle aktuellen WHA – Spielerinnen (Women Handball Austria Liga) kommen entweder aus dem eigenen SSV-Nachwuchs oder aus dem Nachwuchs anderer Vorarlberger Vereine, wie Bregenz, Lustenau oder Hard“, so Nachwuchsleiterin Marlene Marksteiner. Und weiter: „Auf dieses Alleinstellungsmerkmal in Österreich sind wir sehr stolz. Neben der sportlichen Ausbildung steht der soziale Aspekt im Vordergrund. Wir wollen die Mädchen weiterbringen und ein Stück in ihrem Leben begleiten.“

Neueinsteigerinnen herzlich willkommen

Mädchen, welche Spaß am Ballspiel haben und Jahrgang 2008 oder 2009 sind, können jederzeit in die U10 Mannschaft einsteigen. Die Mitspielerinnen und Trainerinnen freuen sich immer auf Zuwachs. „Einfach unverbindlich am Training vorbeikommen und kostenlos hineinschnuppern“, lädt Marksteiner ein.

Trainingszeiten U10:

Mittwoch 15:30 – 17:00 Landessportzentrum, Höchsterstraße 82

Freitag 16:30 – 18:00 MS Baumgarten, Lustenauerstraße 17c

Für jüngere Mädchen vom Jahrgang 2010 bis 2012 besteht die Möglichkeit bei der U8 Mannschaft einzusteigen. Auch hier gilt einfach vorbeikommen.

Trainingszeiten U8:

Freitag 15.30 – 17:00 Landessportzentrum, Höchsterstraße 82