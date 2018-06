Erfolgreiche Turner und hoher Spendenerlös

Neben hervorragenden Turnleistungen stand beim Turn 10 die gute Sache im Mittelpunkt.

Dornbirn. Kürzlich fanden in der in der Messehalle 1 in Dornbirn die Vorarlberger Mannschaftsmeisterschaften der Sparte „Turn 10“ statt. Mit 550 Aktiven, 140 Viererteams aus 21 Vereinen aus ganz Vorarlberg war dies der größte Turnwettkampf des Jahres in Vorarlberg.

Was sich bei den Turn10-Meisterschaften 2018 zeigte: Der Turnsport in Vorarlberg erfreut sich auch in der Breite einer großen Beliebtheit. Die Aktiven aller Altersstufen, Trainer und Zuschauer waren mit großer Begeisterung dabei. Akrobatische Bodenübungen, Saltos am Minitrampolin, Balance am Balken, Mut bei Kastensprüngen, Kraft am Barren und Reck: „Turnen bietet alles, was sportbegeisterte Kinder und Erwachsenen begeistert“, so TSZ Dornbirn-Obmann Gerd Kogler.