Erfolgreiche Tandem-Nachwuchs-Bundesmeisterschaften im Sportkegeln

Dornbirns Sportkegel-Team räumte zahlreiche Medaillen ab.

Dornbirn. Am vergangenen Samstag fanden in Wien die Tandem-Meisterschaften für Österreichs junge Sportkeglerinnen und -kegler statt. Bei diesem Bewerb werden in Zweierteams abwechselnd zwei Mal 30 Wurf im Sportprogramm gegen zugeloste Gegner im KO-System gespielt. Drei der vier Teams aus Vorarlberg schafften es auf die Stockerlplätze.